Doğumevindeki saldırıya tepki: Sağlıkta şiddete son

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün iki doktor ve bir güvenlik görevlisinin hedef alındığı saldırının ardından, ATO ve SES hastane bahçesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün yaşanan şiddet olayının ardından, Ankara Tabip Odası (ATO) Ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), hastane bahçesinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör, ATO Yönetim Kurulu üyesi Vedat Bulut ve SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara'nın birer konuşma yaptığı basın açıklamasında, sağlıkta şiddet yasasının 3 yıldır Meclis'te bekletildiği, hükümetin hastanelerde yaşanan şiddete kayıtsız kaldığı belirtildi.

Sağlık hizmetinin piyasa kurallarına tabi kılındığını vurgulayan konuşmacılar, sağlık emekçilerine dönük düşmanlığın "sağlıkta dönüşüm" süreciyle beslendiğini bildirdi.

HER GÜN 30'DAN FAZLA SAĞLIK EMEKÇİSİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Beyaz kod uygulamasıyla sağlık çalışanlarına yönelik günlük şiddet vakası sayısının 5 olduğu belirtilirken, kayıtlara girmeyen yüzlerce şiddet olgusuna dikkat çekildi, resmi verilere göre ülkede her gün 30'ün üzerinde sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Öte yandan hastanede yaşanan şiddet olaylarının br "iş kazası" olarak kayıtlara geçmesi gerektiği yönünde, hastane yönetimleri, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'a çağrıda bulunuldu.

Basın açıklaması "sağlıkta şiddete son" talebiyle son buldu.

NE YAŞANMIŞTI?

Önceki gün Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, yüksek riskli gebelik biriminde biri asistan olmak üzere iki doktor ve bir güvenlik görevlisi hasta yakınlarının ağır şiddetine maruz kalmış, iş göremez raporu almışlardı.

