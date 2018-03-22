Doğum gününde iki duruşma: Davacılar Sümeyye Erdoğan ve Rıza Sarraf!

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, doğum günü olan 22 Mart'ı adliye koridorlarında geçirdi. Sümeyye Erdoğan'ın ve Rıza Sarraf'ın açtığı iki davada yargılanan Orhan Aydın'a adliyede pasta da kesildi.

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, doğum günü olan 22 Mart'ı adliye koridorlarında geçirdi.

Sümeyye Erdoğan'ın ve Rıza Sarraf'ın açtığı iki davada yargılanan Orhan Aydın'a adliyede pasta da kesildi.

SÜMEYYE ERDOĞAN'IN AÇTIĞI DAVADA 4 BİN LİRA CEZA

Orhan Aydın'ın yargılandığı ilk dava Sümeyye Erdoğan'ın açtığı davaydı. Bir IŞİD'çinin Sümeyye Erdoğan'a mektupla evlenme teklif ettiğine ilişkin haberler üzerine sosyal medyada paylaşımda bulunan Orhan Aydın, "Niye kızılıyor, adam gönül koymuş ne var bunda hem İslam'da 4 evlilik serbest değil mi? Ayrıca yakışıyorlar" yazmıştı. Bunun üzerine Sümeyye Erdoğan'ın küçük düşürüldüğü iddiasıyla Orhan Aydın'a dava açıldı. Mahkeme davayı kısmen kabul ederek Orhan Aydın'ı 4 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

RIZA SARRAF'IN AÇTIĞI DAVADA BERAAT

İkinci dava Rıza Sarraf'ın açtığı davaydı. Orhan Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı "Yemlediğiniz Rıza Zarrab'ın İran'daki partneri Babek Zencani idama mahkum edildi. Siz bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz" cümlesi ile "Rıza Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mal varlıkları satışa çıkmış, alan da şerefsizdir, hırsızdır, talancıdır aracı olan da" cümlesi davaya konu oldu. Rıza Sarraf'ın şikayeti üzerine açılan davada mahkeme Orhan Aydın'ın beraatına karar verdi.

ADLİYEDE PASTA

64'üncü doğum gününü iki ayrı mahkeme salonunda geçiren Orhan Aydın için, dostları pasta kesti. Adliye koridorlarında geçirdiği doğum gününü soL Haber'e değerlendiren Orhan Aydın şunları söyledi:

"Belli ki bu davalar ilk değil, son da olmayacak. Ama bizler de bu ülkeden haksızlığı, adaletsizliği, eşitsizliği, sanat düşmanlığını her koşulda dile getireceğiz. Ülkemizin eşit, özgür, aydınlık bir ülke olması için sanat üretmeye devam edeceğiz..."