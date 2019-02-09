Doğu Ekspresi bilet satışlarına inceleme

Doğu Ekspresi biletlerinin satışında ‘kamuya açıklık ilkesi’nin ihlal edildiği iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi biletlerinin satışında "kamuya açıklık ilkesi”nin ihlal edildiği şikayeti üzere inceleme başlatıldı.

TCDD tarafından 30 gün öncesinden satışa sunulan biletlerin ilk saatlerde tükendiğini belirten bazı yurttaşlar, seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiği ve bilet satış saatlerinin kamuya açıklanmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Şikayetlerde biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiği ancak biletlerin bazen 23.50 bazen 01.00 gibi gecenin geç saatlerinde bazen de 04.00, 03.20 gibi sabaha karşı satışa sunulduğu bu nedenle bilet alabilmek için 24 saat bilgisayar başında hiç uyumadan beklemek gerektiği belirtildi.

Başvurularda “kamuya açıklık ilkesi”nin ihlal edildiği ifade edilerek TCDD’nin biletlerin satışa sunulacağı günün yanısıra saatleri de şeffaf bir biçimde kamuya açıklaması talep edildi.

Başvurular üzerine Ombudsman tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.