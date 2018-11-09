Doğu Akdeniz gerilimi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ABD'den F35 alacak

Yeni Şafak gazetesi, Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükselmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dikey inebilen F-35B savaş uçağı alımı için talepname hazırladığını aktardı. Pilotların eğitimi için Deniz Tayyare Okulu kurulduğu belirtildi.

Türkiye uçak gemisi ve geminin üzerine indirilecek uçaklar konusunda adım atmak istiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın konuya ilişkin taleplerini ilgili makamlara bildirdiği, F-35A modeli 100 adet jete ek olarak uçak gemilerinde kullanılmak üzere kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B'lerden 16 tane sipariş verildiği kaydedildi.

F-35B savaş uçaklarını deniz pilotlarının kullanacağı belirtilen habere göre, bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 'Deniz Tayyare Okulu' kurularak pilot eğitimlerine başlandı.

Okulda ilk etapta ABD'den alınması planlanan 16 adet F-35B için pilot yetiştirileceği belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları sebebiyle gerilim yüksek. Kıbrıs açıklarında yapılan aramalar, Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe sebep oluyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz gerilimi sebebiyle donanmasını güçlendirmek istediği konuşuluyor.