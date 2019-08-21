Doğtaş'ta işçiler tazminatsız işten atıldı

Çanakkale DOĞTAŞ mobilya emekçileri yaşadıkları hak gasplarını Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildirdi. Biga’daki fabrikada üç işçi tazminatsız olarak işten atıldı.

Geçtiğimiz yıllarda tazminatsız ve ihbarsız işçi çıkarmaları ile gündeme gelen Çanakkale-Biga’daki DOĞTAŞ Mobilya fabrikasında yine benzer şekilde işten çıkarma yaşandı.

Son olarak üç işçi İş Yasası’nın 25. maddesi gerekçe gösterilerek tazminatsız olarak işten atıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ihbarda bulunan işçiler, fazla mesaiye kalmak istemedikleri için işten çıkarıldıklarını belirtti. İşçilerin aktardığına göre, fazla mesai ücretleri zamanında ödenmediği için çalışanlar fazla mesailere kalmak istemiyor.

Ücretlerin de düşük olduğu DOĞTAŞ’ta, işçilerin gelirlerini arttırmak için çoğunlukla gündelik işlerde çalıştığı biliniyor.

Daha önce de DOĞTAŞ’ta çalışan Süleyman Çetinko isimli bir işçi bulduğu ek işte çalışırken kaza geçirmiş ve yaşamını yitirmişti.

PE Ağı'nda yapılan açıklamada, DOĞTAŞ’ta işçilerin çalışma koşullarına yönelik olumsuz uygulamaların ve işten çıkarmaların takipçisi olmayı sürdüreceğini belirtildi.

