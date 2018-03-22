Doğan Medya'nın satışına ilişkin CHP'den açıklama

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamının Demirören’e satılması sonrası CHP Grupbaşkan vekili Özgür Özel, ‘Bu satış büyük bir tekelleşme yaratır, rekabet kurumu buna izin vermemeli’ dedi.

Doğan Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarının tamamının Demirören’e satılması sonrası CHP'den açıklama geldi.

Çağdaş Ses’e konuşan CHP’li Özel satışın büyük bir tekelleşme yaratacağını belirterek, "Rekabet kurumunun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir. Bu satıştan endişeliyiz" diye konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Bu satış büyük bir tekelleşme yaratır. Rekabet kurumunun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir.

Çok uzun yıllar basında çok güçlü bir geleneği olan Milliyet’in bu gruba satışı sonrası geldiği nokta ortadadır. ‘Basında Güven’ sloganıyla bilinen bir gazetenin şimdiki tirajı, yayın politikası, iktidarla olan ilişkileri ve tarafsızlığı tartışmalıdır. Bu satışı da bu kaygıyla değerlendiriyoruz…

Bu durum Türkiye’de bir eksikliğe de işaret ediyor. Yurt dışında benzer tecrübeler, örneğin İtalya’da Berlusconi’nin durumu gibi, farklı düzenlemelere gidilmesini gerekli kılmıştı.

Farklı iş kollarında sermayesi olanların medya sahibi olmaması, sermayesi sadece basın yayın konusunda birikmiş kişilerin medya organlarını satın alabilmesi gibi etik ve yasal düzenlemeler var dünyada. Türkiye’nin bunları konuşması, tartışması gerekiyor.

Ortaya çıkan son tablo iktidar lehine çok asimetrik bir durum yaratıyor…

Son bir aydır Doğan Grubu’nun medyadan çekileceğini ilişkin bazı duyumlar vardı. Hatta satışla ilgili ihtimalin yüksek olduğuna dair bilgiler almıştık. Beklenmedik bir gelişme değil ama kaygı verici bir gelişmedir.