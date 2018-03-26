Doğan Medya'nın pazarlığı Saray'da mı yapıldı?

Doğan Medya Grubu'nun satışına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP'li Hakverdi, 'Doğan Medya Grubu'nun satışı için Demirören Grubu'nun parası yetmezse yine bir müteahhit havuzu oluşturulacak mıdır?' diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. "Doğan Medya Grubu'nun satışı için karar Kısıklı’da mı Saray’da mı alınmıştır?" diye soran Hakverdi, "Bu satışla ilgili Ziraat Bankası Demirören Grubu'na kredi verecek midir? Ziraat Bankası bu satışla ilgili kredilendirme yapacaksa kredi miktarı ve şartları ne olacaktır?" sorusunu sordu.

Hakverdi'nin Meclis gündemine taşıdığı satış ile ilgili verdiği önerge şu şekilde:

"Aydın Doğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada “Kendi isteğimle yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim” demiş ve devamında “Bu karar doğrultusunda, daha önce Milliyet gazetesini grubumuzdan satın alan ve dolayısıyla medya tecrübesi olan 60 yıllık arkadaşımız Demirören ailesi ile satış görüşmelerine başladık. 22 Mart Perşembe sabahı ön protokolü imzaladık. Bu mutabakatın herkes için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Protokolün yürürlüğe girmesi ve nihai satışın gerçekleşmesi için gereken işlemlere başlanmış bulunulmaktadır” diyerek Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu'na sattığını kamuoyuna duyurmuştur.

Sonrasında basına çıkan haberlerde Demirören Grubu'na bu alım için gereken paranın bir kısmının Ziraat Bankası tarafından karşılanacağı belirtilmiş ve bankadan bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Daha önce de Ciner Grubu tarafından Dinç Bilgin'den satın alınan Sabah Gazetesi ve ATV'ye TMSF 2007 yılında el koymuş, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar karşılığında Çalık Grubu'na satılmıştı.

Bu satışta Halk Bankası ve Vakıfbank'ın kullandırdığı krediler uzun süre gündemden düşmemiş, Grubu, TMSF'den 1.1 milyar dolara satın alan Çalık Grubu, Halk Bankası ve Vakıfbank'tan 375'er milyon dolar olmak üzere toplam 750 milyon dolar kredi kullanmıştı. Aynı dönemde, Halk Bankası Genel Müdürü olarak Hüseyin Aydın kredinin altına imza atmıştı.

Sene 2014’ü gösterdiğinde Sabah Grubu yine el değiştirerek Ömer Faruk Kalyoncu’nun sahibi olduğu Zirve Holding’e satıldı. Yine o dönem basında çıkan haberlere göre “Çalık Grubu'na ait Sabah ve atv'nin satın alınması için oluşturulan 630 milyon dolarlık havuzun, 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye Ziraat Bankası'ndan karşılandığı ortaya çıktığı belirlendi. Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz'in, kredinin kullandırılmasında büyük çaba sarf ettiği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile kredi konusunda bir çok görüşme yaptığı belirlendi“ şeklindeydi.

Bu satışla ilgili Erdoğan’ın Çamlıca Kısıklı’daki villasında Cemal ve Ömer Faruk Kalyoncu’yla 21 Temmuz’da yaptığı görüşmede, Sabah ve atv’nin Kalyon Grubu’na devri kararı alınıyor. Kalyon’un gücü, Çalık’a 1,1 milyar dolara satılan Sabah-atv’yi almaya yetmeyince, gereken kaynağın sağlanması için müteahhitlerin devreye sokulmasına karar verildiği ve bir havuz kurulduğu paraların havuzda toplanması görevini üçüncü havalimanı ihalesini kazanan işadamlarından Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu üstlendiği 20 Ağustos’ta Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz ile Kolin Holding’in patronu Celal Koloğlu arasında geçtiği iddia edilen konuşmada Koloğlu’nun, “Beyefendi nasıl bir plan yapacaksak bana görev verdi. Böyle bir görev kırk yılda bir verilir. Sizlerin de bunu yapmanız lazım, kaçar tarafı yok” dediği basında yer almıştı.

Bu çerçevede;

Doğan Medya Grubu'nun satışı için karar Kısıklı’da mı Saray’da mı alınmıştır?

Doğan Medya Grubu'nun satışı için Demirören Grubu'nun parası yetmezse yine bir müteahhit havuzu oluşturulacak mıdır?

Bu satışla ilgili Ziraat Bankası Demirören Grubu'na kredi verecek midir? Ziraat Bankası bu satışla ilgili kredilendirme yapacaksa kredi miktarı ve şartları ne olacaktır?

Ziraat Bankası genel müdürü Hüseyin Aydın 2008 yılında Halk Bankası genel müdürü iken Sabah Grubu'nun Çalık Grubu'na satılışında 375 milyon dolarlık krediye, Yine aynı grup 2014 yılında Zirve Holding’e satılırken 200 milyon dolarlık kredinin altına imza atmıştır. Yeni görevi Doğan Medyanın satılışını finanse etmek midir?

Bir parti genel başkanının satılmasına karar verdiği, alıcı gruba da kredi sağlaması için yine bir kamu bankasını görevlendirdiği düşünüldüğünde Doğan Medya’ya ait medya kuruluşlarının satıştan sonra ki yayın hayatında tarafsız ve ilkeli yayıncılık yapabileceğini düşünüyor musunuz?"