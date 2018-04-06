Doğan Medya 916 milyon dolara Demirören'in

Doğan Holding, medyasını iktidara yakın Demirören Holding’e sattığını resmen duyurdu.

Doğan Holding, bugün akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yazılı açıklama göndererek satışı açıkladı.

Buna göre Doğan Holding, medyasını toplamda 916 milyon dolara Demirören’lere sattı. Açıklamada, yayınların kaç paraya satıldığı bilgisi de yer aldı.

Açıklamaya göre, Doğan Gazetecilik A.Ş. 132 milyon dolara gitti. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ise 155 milyon dolara sayıldı.

Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin 50 lira ederken DHA 5 milyon dolara Demiören’lerin oldu.

Doğan Medya’nın internet yayıncılığı şirketi de 12 milyon 751 bin 210 lira etti.

Satış için geçen günlerde anlaşmaya varılmıştı. Aydın Doğan, uzun süreli medya patronluğundan da bu satışla vazgeçmiş oldu.

Doğan Medya’nıın bünyesinde Hürriyet, Posta, Hürriyet Daily News ve Fanatik gazeteleri, CNN Türk ve Kanal D televizyonları, DHA ve YAY-SAT da bulunuyor. Bunun yanı sıra Doğan’ın çok sayıda internet sitesi ve dergisi satışa dahil.

Nelerin kaç paraya satıldığı KAP’a gönderilen açıklamada ayrıntılı biçimde yazıldı.