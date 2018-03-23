Doğan Holding Başkanı'ndan açıklama: Aydın Doğan iyi bir tüccardır

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, 'Aydın Doğan iyi bir tüccardır' açıklamasında bulundu.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, "medya grubunun ucuza satıldığı" haberlerine ilişkin, "Aydın Bey çok iyi tüccardır, malının değerini her zaman korumuştur" açıklamasında bulundu.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faralyalı, aralarında Hürriyet'in de yer aldığı medya organlarının Demirören Grubu'na satışına ilişkin soruları yanıtladı.

Medya grubunun piyasa değerinin altında bir fiyata satıldığına yönelik bir soru üzerine, "Aydın Bey çok iyi tüccardır, malının değerini her zaman korumuştur. Dolayısıyla bunu öyle düşünmüyorum" yanıtını veren Faralyalı, şöyle devam etti:

"Doğan Grubu'nda Hürriyet gazetesi 60 yıllık oldu. Birçok sektöre girdi çıktı, bu da 40 yıllık güzel bir yolculuktu. Dünyada da medya sektörü çok büyük değişimlerden geçiyor. Dolayısıyla bunu da biz uygun zaman diye düşündük. Gelen teklifi değerlendirdik."

Faralyalı, dergi grubuyla ilgili şu anda bir satış düşünmediklerini kaydederek, şu açıklamayı yaptı:

"Dergi grubunda şu anda bir satış yok. Blu TV'de grupta kalacak. Daha çok geleneksel medyanın dışında şeyler yapacağız. Daha çok yeni…. Oturacağız, stratejik bir plan yapacağız. Mevcut olduğumuz sektörler var; enerji, perakende, sanayi… Bizim hikayemizde her zaman doğru dönemde doğru satın alımlar var. Türkiye'ye çok güveniyoruz, inanıyoruz. Bu nedenle iyi fırsatlar çıkacaktır, biz Türkiye'yiz sonuçta."