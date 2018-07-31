Doğalgazın ardından elektriğe de zam geldi

Elektriğe konutta yüzde 9.57, sanayide ise yüzde 9.26 zam geldiği duyuruldu. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 9,57, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 9.26 oranında zam geldi.

Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55 oranında arttı.

TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı ise 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

ÖNCE DOĞALGAZ, SONRA ELEKTRİK

Petrol fiyatlarındaki artış ve TL’nin değer kaybı nedeniyle doğalgaz maliyetinin elektrik fiyatlarına yansıtılması bekleniyordu. Seçimler nedeniyle zamların ertelenmesinin ardından bugün önce doğalgaza, ardından da elektriğe zam geldi.

Doğalgaz ve elektrik zammı, hem tüketici fiyatları hem de üretici fiyatlarında artışa yol açacak. Kararın bugün açıklanma sebebinin, zammın temmuz ayı enflasyonuna yansımasını engellemek olduğu belirtiliyor.