Doğalgazda indirim yalanı

BOTAŞ, fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladı. Sıcaklıkların düşmesi sonrası doğalgaza yapılan indirim de buhar oldu.

AKP yılbaşından itibaren uygulama sözü verdiği yüzde doğalgazda 10'luk indirim sözünü de tutmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yüzde 10 diye açıklanan indirim, tüketicinin cebine yüzde 6 ile 8.4 civarında yansıdı. Vatandaşın da tepkisine yol açan indirim kandırmacası, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaz fiyatlandırmasında uyguladığı ve vatandaşın aleyhine olan yöntemi de gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce yıl başından itibaren doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı. Doğalgazı kartlı sayaçlarda kullanan milyonlarca vatandaş da, indirimden faydalanabilmek için yılın ilk günü manyetik kartlarına doğalgaz yükletti. Gaz yükleten hiçbir tüketici yüzde 10'luk indirim rakamına ulaşamadı.

Hesaplamalara göre yüzde 10'luk indirimin tüketiciye yansıması yüzde 6 ile yüzde 8.4 aralığında kaldı. İndirim olup olmadığını anlayabilmek için aralık ayında aynı paraya aldıkları gaz miktarını gösteren bilgi fişlerini de yanında getiren tüketiciler indirim yalanını görmüş oldu.

Bu durum, iki nedenden kaynaklanıyor. Birincisi BOTAŞ indirimi ÖTV fiyatı üzerinden yaptı. Bu nedenle yüzde 10'luk indirim dağıtım şirketlerinin fiyatında yüzde 10 yerine yüzde 9.7 civarında yansıdı. Ancak indirimi asıl engelleyen BOTAŞ'ın doğalgaz fiyatlandırmasına uyguladığı vatandaş aleyhine olan yöntem oldu. Bu yönteme göre, havalar soğudukça vatandaş gazı daha pahalı kullanıyor. Havalar ısındıkça gaz ucuzluyor.