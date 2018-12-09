Doğalgaz yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, resmi veya özel şirketlerin doğalgaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine imkân tanıyan ‘yetki belgesi’ uygulamasında başlangıç tarihi 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ‘Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, resmi veya özel şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan yetki belgesi alarak iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermelerine imkân tanıyacak uygulamanın başlangıç tarihi 1 Ocak 2019'dan 1 Ocak 2024'e ertelendi.

Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği, doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları ile yapım ve hizmet faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.