Doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Eyüpsultan’da doğalgaz hattı çalışmasında göçük meydana geldi, bir işçi yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattı çalışması yaparken toprak kayması sonucu göçük oluştu. İşçilerden Fatih D.(30) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Fatih D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.