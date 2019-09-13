Diyarbakır'daki saldırı sonrası HDP'li yönetici gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası HDP İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil bir aracın geçişi sırasında düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası HDP İlçe Başkanı ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü iddiası üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişiden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor. İLGİLİ HABER Diyarbakır'da patlama: 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 yaralı