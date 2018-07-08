Diyarbakır'daki baba-oğul cinayetini PKK üstlendi

Ağrı’da bakkal Mevlüt Bengi’nin öldürülmesi olayının ardından, Diyarbakır’daki baba ve oğlunun öldürülmesi olayını da PKK üstlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 12 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı. Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, önceki gün saat 13.00'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler'in cansız bedenleri, mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde bulundu.

Cinayetin ardından valilik açıklamasında, olayın PKK tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

PKK tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, baba-oğul cinayeti üstlenildi.

Geçtiğimiz günlerde Ağrı’da öldürülen bakkal Mevlüt Bengi cinayeti de PKK tarafından üstlenilmişti.