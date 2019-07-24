Diyarbakır’da polis merkezi önündeki zırhlı araca saldırı: 4 yaralı

Diyarbakır’da Şehitler Polis Merkezi önündeki zırhlı araca el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırıda 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Şehitler Polis Merkezi önünde bekleyen zırhlı araca iki kişi tarafından el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Patlama sonucu bölgede bulunan dört kişinin yaralandığı, saldırganların kaçarken silahla iki el ateş ettiği belirtildi.

Patlamada yaralanan 49 yaşındaki Ayşegül Çetin, 68 yaşındaki Ahmet Balta, 52 yaşındaki Metin Peker ve 59 yaşındaki Ömer Öner hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.