Diyarbakır'da HDP mitingi: Demokratik çözüm, Öcalan, Rojava

HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' sloganıyla duyurduğu mitinglerin ilki Diyarbakır'da yapıldı. Mitingde konuşmacılar, Öcalan'ın dahil olduğu bir barış sürecini savunurken AKP iktidarının barışın önünde engel olduğunu vurguladı.

Halkların Demokratik Partisi'nin "Onurlu barış için demokratik çözüm" sloganıyla duyurduğu mitinglerin ilki Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın verdiği bilgiye göre binlerce kişinin katılımıyla yapılan mitinge çevre kentlerden de yüzlerce kişi katıldı.

Alana “Ortak vatan eşit yurttaşlık”, “Faşizm kaybedecek, halklar kazanacak", "Bu böyle gitmez, ya özgürlük ya özgürlük”, “Jin jiyan azadî”, Daha çok toplum, daha çok demokrasi”, “Mutlaka kazanacağız”, “Onurlu barış, demokratik müzakere”, “Onurlu barış hemen şimdi”, “Halkın iradesi yok sayılamaz” pankartları asılırken, konuşmacılar Öcalan'ın rolünün altını çizdikleri bir barış sürecini savundu ve AKP iktidarının barışın önünde engel olduğunu vurguladı.

ÖCALAN VE ROJAVA

Konuşmalarda barış süreci olarak adlandırılan gelişme için bir ön koşul Öcalan'ın mesajına kulak verilmesi olarak ifade edilirken, bir diğeri de Kürtlerin Suriye'de kazandıkları öne sürülen statüye saygı gösterilmesi olarak konuldu.

HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hülya Alökmen Uyanık'ın açılış konuşmasını yaptığı mitingde ikinci konuşmacı Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı olarak tanıtılan Sinan Çiftyürek oldu.

Daha sonra sırasıyla Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, , Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven konuşmalarını yaparken, miting HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasının ardından çalınan şarkılar ve halaylarla miting sona erdi.



KARIŞIK MESAJLAR

Mitingin dikkat çeken yönleri vardı.

Konuşmacıların neredeyse tamamı, barış, demokratik çözüm ve toplumsal uzlaşma gibi hedeflerin altını çizerken, bazı konuşmacılar Kürtlerin birliği ve Rojava devriminin savunulması temalarına ağırlık verdi.

Sezai Temelli AKP iktidarının yarattığı ekonomik yıkıma, yandaş sermayedarları zenginleştirme, ve emekçileri yoksullaştırma gibi yönlerine daha fazla vurgu yaparken, şu sözleri sarfetti:

Demokrasi ittifakında buluşmak toplumsal mutabakatı var etmektir. Yan yana gelerek, demokratik bir anayasa yapacağız. Eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa yapacağız. Barışın yolunu açacağız. Cumhurbaşkanı sisteminden hep birlikte kurtulacağız. Bunu yaparken yol temizliği de yapacağız.

'KÜRDİSTAN'IN PARÇALARI'

Leyla Güven Kürdistan'ın dört parçasında yaşananlara karşı mücadele edeceklerini söylerken "Güney Kürdistan'daki işgalin durması için, Ortadoğu'da kalıcı barış için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

On yıllardan beri Türkiye’de kanayan bir yara olan Kürt sorununun demokratik çözümü için, demokratik çözüm sürecinin olması gerektiğini söylediklerini, ancak böyle bir çözümün Türkiye halklarını barış içerisinde yaşatabileceğini söyleyen DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "Kürdistan'a Ortadoğu'ya bir gün özgürlük gelecekse o barışın mimarı Amed olacaktır" sözlerini sarfetti.

Sinan Çiftyürek, konuşmaların hemen hepsinde bir satır arası motif olarak ortaya çıkan Pan-Kürdizmi (tüm Kürtlerin birliği) en açık olarak ifade eden konuşmacı oldu. Çiftyürek konuşmasında şu sözleri sarfetti:

Kürt meselesi artık, Kürdistan meselesine evrildi. Güney’de de, Rojava’da da burada da statü meselesidir. Bütün partilerimize çağrıda bulunuyoruz; Kürdistan ittifakıyla çözüm sürecini omuzlayalım. Türkiye çaresizdir, yeniden masaya dönecektir. Diyarbakır’da Kürdistan var dediler, Ankara’da yok dediler. Bu siyaset değil, siyasetsizliktir Biz Kürdüz, bütün halklar bizim kardeşimizdir.