Diyarbakır’da 65 bölgede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde başlatılan operasyon nedeniyle 23 köy ve 42 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda operasyon başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonun yapıldığı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi amacıyla Lice ve Hani ilçelerine bağlı 23 köy ve 42 mezrada saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yasak ilan edilen köy ve mezralar şöyle sıralandı:

Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Ayağı Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı ve Çağıl mezraları, Lice’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü ve Kijikbadem mezraları.