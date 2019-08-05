Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da bu yıl düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre bu yıl 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, "Düzenlenen 381 operasyonda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "ayrı noktada 420 bin 100 kök Hint keneviri, tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre su hortumu ve borusu ele geçirildiği" belirtildi.