Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne polis baskını: Kapılar kırıldı

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları polislerce kırılarak baskın düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları polislerce kırılarak baskın düzenlendi.



Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, kendisine görevden uzaklaştırıldığına dair herhangi bir tebligatın ulaşmadığını belirterek, “Saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var” dedi.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunan Mızraklı, “Türkiye’de yaşayan herkes; kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez. HDP’li belediyelere geliştirilen bu tutum Türkiye’deki demokrasi değerleri açısından, demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor. Gasp edilen halk iradesidir” diye konuştu.