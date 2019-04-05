Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı hakkında soruşturma

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Eş Başkanı Hülya Alökmen ile HDP Ağrı milletvekili Berdan Öztürk hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla soruşturma açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı ile büyükşehir eş başkanı Hülya Alökmen ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı HDP'nin seçim sonrası yaptığı kutlamaya ilişkin "terör örgütü propagandası" iddiasıyla soruşturma başlattı.

HDP Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, milletvekili olup aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen eş başkan Adnan Selçuk Mızraklı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi diğer eşbaşkanı Hülya Alökmen'in katıldığı toplantıda yaptıkları açıklamalarda örgüt propagandası yapıldığı belirtilerek, "örgüt ile örgüt mensuplarını öven mahiyette söylemlerde bulunulması" gerekçesiyle HDP'li vekillere soruşturma açıldı.