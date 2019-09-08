Diyarbakır Barosu'ndan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor' ifadeleriyle eleştirdiği Diyarbakır Barosu'nun başkanı Cihan Aydın, Soylu'ya yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Dersim'de yaptığı konuşmada, ''Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor'' ifadeleriyle eleştirdiği Diyarbakır Barosu'ndan açıklama geldi.

'DİYARBAKIR BAROSU'NA SALDIRI GÜNLERİNİN' BU YILKİ AYAĞI...'

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya şu ifadelerle yanıt verdi:

''İçişleri Bakanı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Diyarbakır Barosuna Saldırı Günlerinin” bu yılki ayağı Dersim’de düzenlendi. Saldırı etkinliğine 2018 yılında olduğu gibi yine Süleyman Soylu katıldı.(Zavalılık devleti arkasına alıp,önüne gelene hakaret ve tehdit etmektir).''