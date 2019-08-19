Diyarbakır Barosu'ndan adli yıl açılışı için çağrı: Tüm baroları Diyarbakır'a davet ediyoruz

Adli yıl açılışına katılmayacağını açıklayan Diyarbakır Barosu, tüm avukatları 2 Eylül tarihinde Diyarbakır'a davet etti.

Adli yıl açılışına katılmayacağını açıklayan Diyarbakır Barosu, tüm avukatları 2 Eylül tarihinde Diyarbakır'a davet etti.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ''Yargı can çekişiyor. Bu Stockholm Sendromundan kurtulmanın ve yargıya itibar kazandırmanın yolu, iktidara zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla yaklaşmak değil, olabildiğince iktidardan uzaklaşmaktır" dedi.

Açıklamada, ''Biz de buradan, Diyarbakır’dan sesleniyoruz; Ankara’da hakimler yok ama Diyarbakır’da avukatlar var. Diyarbakır Barosu olarak bu hukuksuz düzene karşı olan tüm baroları; haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin hiç eksik olmadığı bu kadim coğrafyaya, Baro Başkanımız Tahir Elçi’nin katledildiği ve halen faillerinin bulunmadığı da gözetilerek, adalet ve barış çağrısı yapmak için 2 Eylül’de Diyarbakır’a davet ediyoruz'' ifadesi yer aldı.