Diyanet'e sorulmasını istedi: 'FETÖ'nün cinleri' telefona ByLock yükler mi?

Fethullah Gülen cemaatinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci'nin yargılandığı davada, sanık avukatı mahkemeden, "FETÖ'nün cinlerinin" telefonlara ByLock yükleyip yükleyemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulmasını istedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Eğerci ile avukatı ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş tanık olarak dinlendi.

Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, diğer tanıklar salonda hazır bulundu.

Tanık beyanlarının ardından heyete başkanlık eden Maruf Alikanoğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgelerle sanık avukatının taleplerini içeren dilekçeleri okudu. Buna göre, sanığın adına kayıtlı hatla 970 kez ByLock'a girildiğinin tespit edildiği belirtildi.

SANIK AVUKATININ TUHAF DİLEKÇESİ

Bu arada Alikanoğlu, gelen dilekçelerden birinin dikkatini çektiğini belirterek, sanık avukatına "Anlayamadığımız bir dilekçeniz var. Kişilerin telefonlarına 'FETÖ'nün cinleri' tarafından ByLock yüklenip yüklenemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması talebini içeriyor. Bu talebi gayriciddi mi söylediniz?" diye sordu.

Sanık avukatı Adem Kaplan ise darbe girişiminin ardından bir televizyon programında meşhur bir siyasetçinin "FETÖ'nün cinleri" tarafından etkilendiğini söylediğini, bu tabirin birkaç siyasetçi tarafından da dile getirildiğini öne sürdü. Kaplan, "Bu kadar ciddi siyasetçiler böyle ciddi bir televizyon programında "FETÖ'nün cinleri" tarafından etkilendiğini söylüyorsa aynı

cinler telefonların içine de girerek ByLock yükleyebilir diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Bu sırada duruşma savcısı Müslüm Canpolat'ın "Sanık avukatı galiba espiri yapıyor" sözleri üzerine Başkan Alikanoğlu, sanık avukatına "Burası ciddi bir müessese, gayriciddi bu anlayışa hizmet etmemiz beklenemez" dedi.

REDDEDİLDİ

Sanık avukatı Kaplan, talebinde ısrar ederek, "Bu cinlerin etkisi altında kalanlar hakkında soruşturma başlatılmadı. Bu cinler insan beyninin içine girebiliyorsa telefona da girebilir. Talebimizle ilgili karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatının, "FETÖ'nün cinlerinin telefonlara ByLock yükleyip yükleyemeyeceğinin Diyanet İşleri Başkanlığına sorulması" yönündeki talebi ise duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedildi.