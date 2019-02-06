Diyanet'e kadro yağmuru: 9 bin 500 kişi daha alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığının 9 bin 500 personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500 personel alımına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyum pozisyonlarına alınacak personel 4B statüsünde sözleşmeli olacak.

2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. 3 bin kişinin atanacağı Kuran kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvurabilecek. Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.