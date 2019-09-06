Diyanet'e gelen 'FETÖ' ihbarlarının silindiği ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Diyanet’e Fethullahçılarla ilgili gelen ihbar e-postalarının listelendiği dosya silindi. Diyanet olaydan 3 yıl sonra soruşturma başlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, Fethullahçılara ilişkin ihbar e-postalarının Diyanet İşleri Başkanlığı’nda silindiği ortaya çıktı.

Odatv’den Mert Taşçılar’ın haberine göre 16-21 Temmuz 2016 tarihlerini kapsayan dönemde [email protected] adresine gelen şikayet e-postaları kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silindi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu, CİMER’e gelen şikayet üzerine olaydan tam 3 sene sonra soruşturma başlattı. Diyanet’in Odatv’ye yaptığı açıklamaya göre soruşturma henüz tamamlanmadı.

Olay, darbe girişiminden sonra Diyanet içerisindeki “FETÖ”cülere ilişkin ihbar mailleri yağmasıyla başladı.

Diyanet’in açıklamasına göre, gelen maillerin çok olması mail kutusunun kapasitesini doldurunca, “FETÖ” ihbarları ve diğer şikâyet maillerinin birbirinden ayrılmasına karar verildi.

Bu ayırma işlemi sırasında “FETÖ” ihbarlarının olduğu dosyanın ilgili bilgisayarda yer almadığı fark edildi. Daha sonra araştırmalar sonucunda ihbar maillerinin olduğu klasör bulunsa da, bu kez de klasörün içerisinin boş olduğu görüldü.

Bunun üzerine 22 Ağustos 2016’da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak bilgisayarların incelenmesi istendi.

İnceleme sonucunda, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılan cevap yazısında, “Söz konusu verilerin [email protected] hesabının şifresinin bilen kişi veya kişiler tarafından silindiği görülmüş, iş bu durum CD’deki şifreli dosyalar içinde detaylıca anlatılmış olup, CD şifresi ilgili daire başkanına teslim edilmiştir” denildi.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ise Odatv’ye yaptığı açıklamada, silinen ihbar maillerinin kurtarıldığı ancak, olayın kimler tarafından yapıldığının bilinmediği belirtildi.

Diyanet, olayın her ne kadar “sehven” olduğunu değerlendirse de ihbar maillerinin silinmesine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.