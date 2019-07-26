Diyanet'e bütçe dayanmıyor

Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi sermayesi 40 milyon liradan 80 milyon liraya yükseltildi.

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan 1373 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 80 milyon liraya yükseltildi.

Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi 2003 yılında 12 milyon lira olarak belirlenmiş; 2007 yılında 15 milyon liraya yükseltilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı Yasası’nın, 2010 yılında değiştirilmesi sırasında 20 milyon lira sermaye tahsis edilmiş, Bakanlar Kurulu Kararlarıyla on katına kadar artırılabileceği belirtilmişti. 2015 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katı artırılmış 40 milyon liraya yükseltilmişti.

Bugün yayımlanan CBK ile iki kat artırılarak 80 milyon liraya çıkarıldı.