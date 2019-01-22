Diyanet ve Saray bütün ödenekleri sıfırladı!

Geçen yıl Bütçe Yasası’nda yer alan yedek ödenekten kurumlara toplam 2,8 milyar lira aktarıldı. Yeni bütçesiyle bazı bakanlıkları ve MİT'i beşe katlayan Diyanet İşleri Bakanlığı, ek ödeneğe doyamadı. Saray ise bütçesi kadar yedek ödenek kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018’de bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı. En fazla yedek ödenek aktarımı, 1,2 milyar lira ile Maliye Bakanlığı’na yapıldı.

Tasarruf söylemlerine karşın yine kurumlara yedek ödenekten milyarlarca lira gitti. Geçen yıl 7,7 milyar lira bütçesi bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yedek ödenekten çeşitli adlar altında yaklaşık 106 milyon lira daha aktarıldı. 2018 bütçesi 845,3 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı’na da çoğunluğu “yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden” olmak üzere toplamda yaklaşık 817 milyon lira verildi. Böylece Cumhurbaşkanlığı neredeyse bütçesi kadar yedek ödeneklerden kullanmış oldu.

YEREL ÖDENEKTEN AKTARIM YAPMAYA CUMHURBAŞKANI YETKİLİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal duyuru yayımladı. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nda, bütçede belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere yedek ödenek konulabileceği, bu ödenekten aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı’nın yetkili olduğu belirtildi. Ağbal, 2018 Bütçe Yasası ile verilen yedek ödeneklerin idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanıldığını kaydetti. Yedek ödenek tertibine aktarılan ödeneklerlerden hangi kuruma ne kadar aktarım yapıldığını ise şöyle:

EN ÇOK MALİYE'YE

- 2018’de yedek ödenekten kurumlara toplam 2,8 milyar lira aktarıldı. En fazla yedek ödenek aktarımı, 1,2 milyar lira ile Maliye’ye yapıldı. İkinci sırada 600 milyon lira ile kapatılan Başbakanlık yer aldı. Kapatılan AB Bakanlığı da 348,2 milyon lira yedek ödenek kullandı. İçişleri’ne ise 237,9 milyon lira aktarıldı.

- Bütçe Yasası’na göre kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödenekleri, diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanması veya “öncelikli hizmetlerde” kullanılmak üzere yedek ödeneğe aktarılıyor. Yedek ödeneğe aktarılan paralardan mal ve hizmet alım giderleri için kurumlara 6,3 milyar lira aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na 901,5 milyon lira, Adalet Bakanlığı’na 864 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na 720 milyon lira, Emniyet’e 597,6 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı’na 512,3 milyon lira verildi.

DİYANET'E AKTARILAN PARA 106 MİLYON OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 bütçesi 7,7 milyar liraydı. Buna karşın yedek ödenekten de aktarma yapıldı. Yedek ödenekten Diyanet’e 8,8 milyon lira aktarıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneğinden de 9,4 milyon lira verildi. Bunun dışında Diyanet’e yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden mal ve hizmet alım giderleri için toplam 39,6 milyon lira aktarıldı. Yine yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden cari transfer niteliğindeki giderler kapsamında da Diyanet’e aktarım yapıldı. Bu kalemden 48,1 milyon lira verildi. Böylece toplamda Diyanet’e aktarılan kaynak 106 milyon lira oldu.



- Bütçe Yasası’nda yer alan personel giderlerini karşılama ödeneğinden ise kurumlara toplam 2,6 milyar lira aktarıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 266,6 milyon lira verildi. Ticaret Bakanlığı da 106,8 milyon lira kullandı. DSİ Genel Müdürlüğü 158,1 milyon lira aldı.

-Yatırımları hızlandırma ödeneğinden kurumlara toplam 903,6 milyon lira aktarıldı.

SARAY'A BÜTÇE KADAR ÖDENEK

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018 bütçesi 845 milyon liraydı. Buna karşın yedek ödenekten çeşitli kalemlerde Cumhurbaşkanlığı’na da aktarma yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na personel giderlerini karşılama ödeneğinden personel giderleri kapsamında 12 milyon lira verildi. Cumhurbaşkanlığı’na ayrıca yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden mal ve hizmet alım giderleri için 275 milyon lira aktarıldı. Bunun dışında da Cumhurbaşkanlığı’na yine yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden sermaye giderleri için 530 milyon lira verildi. Toplamda aktarılan tutar yaklaşık 817 milyon lira oldu.

- Doğal afet giderlerini karşılama ödeneği 122 milyon liraydı. Ancak kullanım olmadığı için tamamı yedek ödeneğe aktarıldı.

- Yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğinden ise toplam 4,7 milyon lira aktarıldı. Bu kapsamda Yüksek-öğretim Kalite Kurulu’na 2,7 milyon lira, Helal Akreditasyon Kurumu’na da 2 milyon lira verildi.

- Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden cari transfer niteliğindeki giderler için toplam 25 milyar lira aktarıldı. En fazla aktarım 20,3 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapıldı. İkinci sırada 1,2 milyar lira ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yer aldı.

- Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden sermaye giderleri için de toplam 17,1 milyar lira aktarıldı. Bu kalemden en fazla aktarım 12,1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. İkinci sırada 2,3 milyar lira ile DSİ Genel Müdürlüğü, üçüncü sırada da 775 milyon lira ile Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu yer aldı.