Diyanet-Sen 'oruç' reçetesi yazdı

'Bir hekim oruç hakkında 'zararlı' ya da 'yararlı' gibi kesin yargılarda bulunmamalı' diyen Dr. Eftal Yıdırım'ı hedef alan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, 'Dünya alem orucun hakikaten ilmin gerçeklerine inanan bilim adamları, orucun insana her açıdan faydası olduğunu ve vücudun bir dengeleme sistemi olduğunu söylerken, bu TTB üyesi doktorun bunu söylemesi ibret vericidir' dedi.

Ramazan dolayısıyla çok sayıda medya organında oruç tutmanın 'yararlarına' ilişkin haberler "hekim" görüşleriyle yayımlanırken, Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Eftal Yıldırım, soL'a yaptığı değerlendirmede, "Benim açımdan hekimler doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir. Sorulduğunda, beslenme düzenine etkisi bakımından, ilgili uzmanların kanıta dayalı, bilimsel veriler ışığında yaklaşım gerekliliği vurgulanmalı. Oruç hakkında 'zararlı' ya da 'yararlı' gibi kesin yargılarda bulunulmamalı" demişti.

Yıldırım'ın bu değerlendirmesinin ardından AKP yandaşı haber sitesi İnternethaber, Yıldırım'ı hedef alan bir haber yapmıştı.

İnternethaber'in ardından bu kez Yeni Akit konuya ilişkin bir haber yaparken, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ın görüşlerine yer verdi.

“TTB ve özellikle bu tür kuruluşlar sanki kendi üzerine vazifeymiş gibi mübarek kutsal aylarda, günlerde hep böyle dini değerleri hafife almak onları küçümsemek için konuşuyorlar" diyerek Yıldırım'ı hedef alan Bayraktutar, "Dünya alem orucun hakikaten ilmin gerçeklerine inanan bilim adamları, orucun insana her açıdan faydası olduğunu ve vücudun bir dengeleme sistemi olduğunu söylerken, bu TTB üyesi doktorun bunu söylemesi ibret vericidir. Doğru, orucun Müslüman olmayana faydası yok. Müslüman olanlara faydası var. Bu tür açıklamalar, özellikle dini günlerde bunların hep yaptıkları provokasyon hareketleridir” ifadesini kullandı.