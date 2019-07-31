Diyanet öğrenci sayısından çok kitap basmış: 9 yılda 120 milyon kitap

Geçtiğimiz günlerde yayınlar için bütçesi artırılan Diyanet'in her yıl Kuran kursuna giden öğrenci sayısından fazla kitap bastırdığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl kitap ve yayınların basımı için harcadığı maliyet yüzlerce milyonu aştı. Diyanet’in son 9 yılda bastırdığı kitap sayısı 120 milyona ulaştı. Diyanet’in faaliyet raporlarında yabancı dilde basılan kitapların bir kısmının nerelere gönderildiği açıklanırken, Türkçe basılan kitapların nasıl dağıtıldığı ise açıklanmadı. Diyanet’in her yıl Kuran kurslarına başlayan öğrenciden kat kat fazla bastığı kitaplar da dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Diyanet’in resmi internet sitesinde, 2010 yılından itibaren yer alan faaliyet raporlarına göre, bastırılan dini içerikli yayın sayısı119 milyon 546 bin 526 olarak tespit edildi. Diyanet’in basımını yaptırdığı ve ücretsiz olarak dağıtımını yaptığını belirttiği yaz Kuran kursu kitapları ile Kuranı Kerim sayısı dikkat çekti. Yönetmeliğe göre 20 milyon TL Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi, sadece basım için 2017 yılında 28 milyon, 2018 yılında da 40 milyon TL ayrıldığını belirtti. Diyanet’in her yıl aştığı bütçenin ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ile sermaye 2019’da 80 milyon TL’ye çıkarıldı.

Diyanet’in bastırdığı yayınlar yıllara göre incelendiğinde de 2010 yılında 11 milyon 675 bin 350; 2011 yılında 8 milyon 721 bin 400; 2012 yılında 14 milyon 809 bin; 2013 yılında 17 milyon 193 bin; 2014 yılında 17 milyon 193 bin; 2015 yılında 14 milyon 184 bin; 2016 yılında 18 milyon 285 bin; 2017 yılında 8 milyon 975 bin; 2018 yılında da 8 milyon 485 bin kitap bastırıldı.

