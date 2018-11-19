Diyanet kimse gelmiyor diye namaz saatini değiştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, ileri saat uygulamasının namaza katılımı düşürdüğünü belirterek namaz saatini değiştirdi. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle sabah namazı saati ile mesai saatleri birbirine çok yaklaştı ve camilerde sabah namazına katılım azaldı. Diyanet katılımı artırmak için sabah namazı saatini yeniden düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Kasım 2018 itibariyle sabah namazı saatlerini değiştirdi.

İleri saat uygulaması nedeniyle, namaza katılımın düşmesi sonrası alınan kararla birlikte İstanbul, Edirne, Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde namaz saatleri değişti.

İstanbul Müftülüğü, konuya ilişkin, "İleri saat uygulaması nedeniyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin talebine cevap vermek üzere; İstanbul'da 19 Kasım Pazartesi sabahından itibaren Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

NAMAZ SAATİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Sabah ezanı, imsak vaktinden yaklaşık bir saat sonra okunuyor, sabah namazı da camilerde ezandan yaklaşık yarım saat sonra kılınıyordu. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle sabah namazı saati ile mesai saatleri birbirine çok yaklaştı ve camilerde sabah namazına katılım azaldı. Bu durumu değerlendiren Diyanet, ezanı imsak vaktine, yani bir saat önceye çekti ve sabah namazının da imsaktan yarım saat sonra kılınacağını duyurdu. Uygulama, işe yetişme kaygısıyla sabah namazına katılamayanların bu endişesini giderme ve namaza katılımı artırma amacı taşıyor.