Diyanet 'karar kesinleşmedi' dedi, Kuran kursu yangınında ölen çocuklar için tazminat ödemedi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda üç yıl önce gece çıkan ve altı çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı'na tazminat davası açtı. Davada hak edilen toplam 615 bin liralık tazminatı, Diyanet İşleri Başkanlığı 'kararın kesinleşmediği' gerekçesiyle ödemedi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Karaağaç köyünde müftülüğe bağlı yatılı olmayan Kuran kursunda 1 Aralık 2015 gecesi çıkan ve altı çocuğun ölümü ile sonuçlanan yangınla ilgili iki aile Diyanet İşleri Başkanlığı’na tazminat davası açtı. Davada hak edilen toplam 615 bin liralık tazminatı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “kararın kesinleşmediği” gerekçesiyle ödememesi üzerine aileler, avukatları aracılığı ile AYM ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Ailelerin avukatı Mahsuni Karaman tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan şikayet başvurusunda, gerek adli yargıda, gerekse idari yargıda birkaç istisna dışında ilamların icrasının kesinleşme şartına bağlı olmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e hediye ettiği 1 milyon liralık zırhlı Mercedes’in çok konuşulduğu dönemde meydana gelen ve elektrik ısıtıcısından çıkan yangında, yatılı öğrenciler Nur Muhammed Bayka, Suat Çankaya, Mehmet Bingöl, Serhat Sancar, Şahin Kahraman ve Sabahattin Altun yaşamını yitirmiş, altı çocuk da yaralanmıştı.

Kuran kursu yöneticisi Faruk Işık ve köy muhtarı Özcan Ceylan hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 3 ile 18 yıl, kurs binasını yapan köy ihtiyar heyeti üyeleri Abdullah Cengiz, Hanifi Dizmen, Hiyasettin Bartar ve Sebahattin Çankaya hakkında ise “taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 ile 15’er yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde altı sanık hakkındaki yargılama devam ederken, yangında hayatını kaybeden çocuklardan Suat Çetinkaya ve Şahin Kahraman’ın aileleri, avukatları aracılığı ile Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na karşı açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Mahkeme, 27 Aralık 2017 tarihinde verdiği karar ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çetinkaya ailesine 257 bin, Kahraman ailesine ise 358 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

DİYANET 'KARAR KESİNLEŞMEDİ' DEDİ, TAZMİNATI ÖDEMEDİ

Aileler, avukatları aracılığı ile hükmedilen tazminatın kendilerine ödenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvururken, Diyanet, istinaf yoluna başvurulacağını, karar kesinleşmeden ödeme yapmayacağını bildirdi. Mahkeme kararı, Diyarbakır 5 ve 9’uncu İcra Müdürlüğü’nde icra takibine konulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı, bu dosyaya da ‘Ödeme yapılmayacağını’ yazılı olarak bildirdi. Aileler bu kez İdare Mahkemesi kararını 30 gün içinde yerine getirmeyen memurlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Nisan 2018 tarihinde dilekçelerin işleme konulmaması kararını verdi. Son olarak başvurulan İcra Müdürlüğü’nün de, ‘Kamu kurumunun hak ve alacaklarına haciz konulamayacağı’ gerekçesiyle talebi reddetmesi üzerine aileler avukatları aracılığı ile Anayasa Mahkemesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuru yaptı.