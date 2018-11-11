Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'tamamen insani duygularla yapılmış bir hasta ziyaretidir' ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, "9 Kasım tarihinde, saat 14.30'da ve tamamen insani duygularla yapılmış bir hasta ziyaretidir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik düşmanca tutumuyla bilinen yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesinin 'insani bir hasta ziyareti' olduğunu iddia etti.

10 KASIM ELEŞTİRİLERİNE YANIT YOK

Diyanet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir."

Açıklamada, Diyanet'in 10 Kasım nedeniyle bir anma mesajı yayınlamaması ve hutbelerde Atatürk'ten söz etmemesi gibi eleştirilere ise yanıt verilmedi.