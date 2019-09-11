Diyanet İşleri Başkanlığı şirket gibi: İnşaat, otel, iş merkezi yapıyorlar

İstanbul'daki Bomonti Bira Fabrikası'nın Şişli Müftülüğü'ne devredilmesi ile tekrar gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mal varlığı, faaliyet alanları ve bütçeden ayrılan payı göz önüne alındığında pek çok büyük holdingleri geride bırakıyor.

İstanbul Şişli’deki Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkılarak dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü'ne verilmesi tartışmaları sürererken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekonomik gücü ve gelirleri bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Devir işlemine ilişkin olarak DW Türkçe’den Aram Ekin Duran'ın sorularını yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bomonti Bira Fabrikası’nın İstanbul'un önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bölgede dokuyu bozacak ve yapılaşmayı artıracak projeleri doğru bulmuyoruz" dedi.

BELEDİYELER VE DİYANET BİR ARAYA GELECEK

Anıtlar Kurulu’nun Bomonti Bira Fabrikası’nın yıkılmasına yönelik verdiği kararı eleştiren Keskin "Önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet ve Şişli Belediyesi olarak toplanacağız. Amacımız karşılıklı görüşmelerle ortak bir paydada buluşmak ve Bomonti için en uygun kararı vermek" diye konuştu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar da yıllardır bakımsızlıktan harap duruma düşmüş Bomonti Bira Fabrikası’nın öncelikle mimari olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, "Yıkıp yeniden yapılmak yerine güçlendirilerek restorasyonu gündeme alınmalı" diye konuştu.

BÜTÇEDEN AYRILAN PAY PEK ÇOK BAKANLIKTAN FAZLA

Diyanet'in resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 2018 sonu itibarıyla 107 bin 206 kişiye istihdam sağlayan kurum bünyesinde, 88 bin 681 cami ve 18 bin 675 Kuran kursu bulunuyor. Pek çok bakanlığın bütçesinin üzerinde pay ayrılan kuruma 2018 yılı için ayrılan pay da yaklaşık 5,2 milyar TL. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Genel Yönetim Bütçe Denge Tablosu’na göre, kurumun bütçesi yıl sonunda 8 milyar 356 milyon olarak gerçekleşti. Ekim 2018’de açıklanan Orta Vadeli Mali Plan’da ise Diyanet’in 2019 bütçesi 10,5 milyar TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılında yaptığı tahsisler ile Diyanet’in toplam taşınmaz sayısı da 2 bin 17’ye yükselmiş durumda.

'DENETLENDİĞİ SÖYLENEMEZ'

Habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair araştırmaları ve yazıları ile tanınan ve "Fetvalar Savaşı" kitabını hazırlayan Ömer Sağlam, Diyanet’in kurumsal büyüklüğünün açıklanan bu verilerin çok üzerinde olduğunu söyledi. Hac ve Umre'den, yurt içi ve yurt dışındaki kurban kesimlerinden ve sahip olduğu vakıflar üzerinden yaptığı yatırımlardan elde ettiği gelirler de hesaba katıldığında, Diyanet'in önemli bir ekonomik büyüklüğü yönettiğini kaydeden Sağlam, "Üzülerek belirtelim ki bu gelir ve giderlerin yeterince ve gereğince denetlendiği ve kontrol altında tutulduğu da söylenemez. Özellikle cami dernekleri büyük ölçüde kontrol dışıdır" diye konuştu.

Kurum vasıtasıyla yalnızca geçen Kurban Bayramı’nda 145 ülkede 450 binden fazla kurban kesildiğini belirten Sağlam, "Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi kurban bedelini 890 TL, yurt dışı kurban bedelini ise 725 TL. olarak tespit ettiğine göre; yalnızca bu hizmetler için kurban sahiplerinden toplam 330 milyon TL'den fazla bir kaynak sağlanmış demektir" dedi.

DİYANET VAKFI'NIN 1000 ŞUBESİ VAR

Habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki en büyük yapılardan biri, Türkiye Diyanet Vakfı. 1975 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan ve yardımcıları tarafından "din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve dini hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi" amacıyla kurulan Türkiye Diyanet Vakfı'nın bugün itibarıyla Türkiye'de 1000 şubesi bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı tarafından yönetilen Vakıf, dünyanın 145 ülkesinde de eğitim, kültür ve yardım faaliyetleri yürütüyor. 1977’de Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla Vakfa "vergi muafiyeti" getirilirken, 2005 yılında yapılan bir düzenleme ile de Vakıf, "izin almadan yardım toplayan kuruluşlar" arasına da alınmıştı.

VAKIF BÜNYESİNDE İNŞAAT YAPILIYOR

Ülke genelinde Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı 35 kız ve erkek öğrenci yurdu bulunuyor. 1996’dan beri din üzerine kültürel ve sosyal çalışmalar düzenleyen Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) de vakıf bünyesinde faaliyet gösteriyor. Vakıf tarafından işletilen ülke genelinde 13 adet sosyal tesis bulunurken, özellikle vakıf bünyesindeki KOMAŞ AŞ'nin faaliyetleri dikkat çekiyor.

1983 yılında Ankara Kocatepe Camii inşaatı ile inşaat sektörüne giriş yapan KOMAŞ AŞ bugün itibarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yüzlerce anahtar teslim cami, müftülük hizmet binası, Kuran kursu, öğrenci yurdunun yanı sıra okul, iş merkezi, misafirhane, hastane ve otel inşaatları yapıyor.

Şirket, yıllar içinde inşaat dışında ticaret ve eğitim alanlarında da faaliyet göstermeye başladı. KOMAŞ AŞ bünyesinde turizm ve seyahat acenteleri ile İzmir’de Bornova Koleji ve Bayraklı Anaokulu gibi eğitim kurumları bulunuyor. Vakfın iştirakleri arasında RTÜK’ten yayın lisansı almış bir TV kanalı ve matbaa da bulunuyor.

