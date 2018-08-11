Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'dolar' açıklaması: Ayet paylaşıp #kazanacağız diye etiketledi

Dolar/TL'nin yükselmesinin ve girilen ekonomik krizin ardından AKP çevrelerinin sosyal medyada #kazanacağız etiketiyle başlattığı ve bir dizi hamasi, ajitatif cümlelerle sürdürülen kampanyaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir ayetle katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuran'daki Ali İmran suresinden bir ayet paylaşarak, sonuna #kazanacağız etiketini koydu.
İşte Erbaş'ın o paylaşımı:
"Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Allah onların kurduğu tuzakları bozacaktır.)"
Âl-i İmrân Sûresi - 54. Ayet#Kazanacağız pic.twitter.com/lvcS1YrnBG
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) 10 Ağustos 2018