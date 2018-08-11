Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'dolar' açıklaması: Ayet paylaşıp #kazanacağız diye etiketledi

Dolar/TL'nin yükselmesinin ve girilen ekonomik krizin ardından AKP çevrelerinin sosyal medyada #kazanacağız etiketiyle başlattığı ve bir dizi hamasi, ajitatif cümlelerle sürdürülen kampanyaya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir ayetle katıldı.

Haber Merkezi