Diyanet İşleri Başkanı patronlarla buluştu: Üretime dua ve fetva teşviği geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı ekonomiye de el attı. Ankara'da patronlarla buluşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım, vaazlarımızda, hutbelerimizde bunu teşvik ediyoruz' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım, bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Sincan Müftülüğünce düzenlenen "Türkiye Diyanet Vakfı Tanıtım Toplantısı"nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kuran okunmasıyla başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) birlikte yürüttüğü projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada, peygamberin, "Kazancın onda dokuzu ticarette ve cesarettedir" hadisini hatırlatarak, İslam'da helalinden rızık elde etmek için çalışmanın teşvik edildiğini belirtti.

Erbaş, geçen ağustos ayında yerli ürünlerin daha fazla kullanılmasını teşvik etmek için bütün il ve ilçe müftülüklerine bir genelge gönderdiklerini hatırlatarak, "Sanayicilerimizin daha fazla mal üretmesi lazım. Milletimizin de yerli ürünleri öncelikli tercih etmesi lazım. Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ticaretin önemine değinen Erbaş, şunları kaydetti: "Nasıl ki işçinin hakkını alnının teri kurumadan vermenin önemini anlatıyorsak sizlerin de onlara emanet ettiğiniz işe sahip çıkmasını da anlatıyoruz. İşçi ve işveren münasebetleri çok önemli, herkes görevini yerine getirecek."