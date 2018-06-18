Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıraathane ziyaret etti, kitap hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim öncesi destek vermek için 'Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti, kitap hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erdoğan'ın kıraathane açıklamasına destek için "Merkezefendi Millet Kıraathanesi"ni ziyaret etti.

Ali Erbaş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğümüz manzara karşısında çok memnun, mutlu olduk. 121 kişilik okuma salonunun 117'si dolu. Sadece 4 koltuk boş. Bu da bayram günü demeyip kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen gençleri görmek hakikaten bizi çok mutlu etti'' diye konuştu.

Erbaş, kıraathaneye gelirken boş gelmediklerini, diyanet yayınlarından eserleri de getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

''Sayın Belediye Başkanımıza onları hediye ediyoruz. Ama tamamen onun şahsında, bu kütüphaneden bu kıraathaneden istifade edecek tüm okuyucularımıza hediyemizdir Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir. Müessese diyorum çünkü, kuruluş amacı birkaç asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleştirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesi gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok gelişiriz. Hem maddi hem de manevi olarak gelişiriz.''