Diyanet İşleri Başkanı: Din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bu kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetler de etkili oldu. Vatandaşlarımız, elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor' diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında, sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bu kararın alınmasında vatandaşlardan gelen şikayetler de etkili oldu. Vatandaşlarımız, elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor" dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan "sigara" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'SİGARA KULLANANLAR SINAVA DAHİ GİREMEYECEK'

Erbaş, sigarayla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum.

Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor."

Erbaş, "Nefis terbiyesi için gittiğimiz Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce benim yüreğime sanki bir hançer saplanıyor. Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

'30 MİLYAR DOLARI BULUYOR'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sigaranın maddi maliyeti olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece bizim ülkemizde sigaraya ödenen paranın miktarı 30 milyar doları buluyor. Bu, 150 milyar lira anlamına geliyor."