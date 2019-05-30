Diyanet Başkanı'ndan Yenikapı çıkışı: 300 bin kişiyle namaz kılacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılacağız' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlık binasında basın mensuplarıyla iftar buluşması düzenledi.

Ramazan dolayısıyla 22 milyon liranın üzerinde bir yardım yaptıklarını söyleyen Erbaş, "İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın Ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul’un fethinin 566’ını yıldönümü münasebetiyle Yenikapı’da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte Enderun usulü teravih namazı kılacağız. Buradan bu faaliyetimizi de duyurmuş olayım" dedi.