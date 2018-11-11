Diyanet 6 bin 100 personel daha alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 200 personel daha alacak.

Diyanet ayrıca 5 bin 900 personeli sözleşmeli olarak alacak. Böylece Diyanet'e 6 bin 100 kişi daha alınmış olacak.

7,7 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE YETMEMİŞTİ

Diyanet, kendisine verilen 7,7 milyar liralık bütçenin yetmemesi sonucu ek para talebinde bulunmuştu.

Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşanmıştı.