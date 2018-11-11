Diyanet 6 bin 100 personel daha alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.
Pazar, 11 Kasım 2018 14:27

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan  kitapçıkta gelecek yıla ilişkin hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019'da kadrolu 200 personel daha alacak.  

Diyanet ayrıca 5 bin 900 personeli sözleşmeli olarak alacak. Böylece Diyanet'e 6 bin 100 kişi daha alınmış olacak.

 

7,7 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE YETMEMİŞTİ

Diyanet, kendisine verilen 7,7 milyar liralık bütçenin yetmemesi sonucu ek para talebinde bulunmuştu.

Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşanmıştı.