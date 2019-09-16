DİSK ve TİP yöneticisi Sina Pamukçu yaşamını yitirdi

Bir dönem DİSK ve TİP'te yöneticilik görevlerinde bulunan, Türkiye'nin ilk sendika uzmanlarından Sina Pamukçu, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

TİP ve DİSK'te yönetici görevlerde bulunan eski DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Sina Pamukçu yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin ilk sendika uzmanlarından Pamukçu, 12 Eylül darbesinden bu yana Belçika’da yaşıyordu.

Pamukçu'nun cenazesi, 17 Eylül Salı günü İstanbul’da Şakirin Camisi'nden kaldırılıp Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SİNA PAMUKÇU KİMDİR?

Sina Pamukçu 1927’de doğdu. Robert Koleji'nin ardından 1950'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Pamukçu, Türkiye sendikal hareketinin ilk sendika uzmanlarından biriydi. 1954 yılında düzenlenen meşhur İşçi Yetiştirme Semineri ile tanıştığı ve 1956’da fiilen başladığı sendikal alandaki çalışmalarını, 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar sürdürdü.

Pamukçu, 1956’da Türkiye Gemi Adamları Sendikası’nda uzman olarak çalışmaya başladı. 1958’de kazandığı bir bursla ABD’ye giden ve orada sosyalist sendikacılarla da tanışan Pamukçu, dönüşünde sendikal faaliyetlerine devam etti.

1960’da başladığı Maden-İş uzmanlığı uzun yıllar devam eden Pamukçu, 1961’de Türk-İş’te çalışırken aynı zamanda Türk-İş Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Kurulmasının hemen ardından TİP’e üye olan Pamukçu, 1962 ve 1964 yılında TİP Genel Yönetim Kurulu'na ardından da Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. Başkan Vekili olarak da görev yapan Pamukçu, TİP kapatılıncaya kadar partide kaldı.

Darbeye kadar, Türkiye Maden-İş ve DİSK’te çalışan Pamukçu'nun, Sosyal Adalet, Yön ve Forum dergileri ile Cumhuriyet, Öncü ve Yeni Ortam’da işçi hakları ve sendikacılık ile ilgili çok sayıda yazısı yayımlandı. Pamukçu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Belçika’ya gitmek zorunda kaldı.