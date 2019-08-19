DİSK ve KESK'ten kayyumlara tepki

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamalarına sendikalardan da tepki geldi. KESK Merkez Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada 'Alışmadık, alışmayacağız, alıştıramayacaklar' dedi. DİSK ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla atanan kayyumlara tepki gösterdi.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamalarına tepkiler artarak devam ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yaptıkları açıklamalar ile yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdiler.

KESK: ALIŞMADIK, ALIŞMAYACAĞIZ, ALIŞTIRAMAYACAKLAR

KESK Merkez Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ''Seçilmelerin üzerinden henüz dört ay geçmemiş iken, daha geçmiş dönemin bilançosunu çıkartmakla uğraşırlar iken, büyük bir gürültü ve binlerce polisin operasyonuyla görevden alınmalarının hukuki bir dayanağının olmadığı görülüyor. Öne sürülen gerekçelerin hiçbiri inandırıcı olmadığı gibi seçimlerden önce ‘gerekirse yine kayyum atayacağız’ denildiğini de unutmuş değiliz. Benzer bir tehdidin İstanbul seçimleri sürecinde de yapıldığını göz önüne aldığımızda kayyum politikasının genişleyerek devam edeceğini düşünmekteyiz” denildi.

'' Kimsenin kendini halkın iradesi ve yargının yerine koyma hakkı yoktur.'' denilen açıklamada, ''Bu durum rejimin temel bir özelliği haline gelse de demokrasiye yapılan darbeleri kabul etmedik, etmeyeceğiz. Alışmadık, alışmayacağız, alıştıramayacaklar.'' sözleri sarf edildi.

DİSK'TEN DE TEPKİ

Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kayyumlara tepki gösteren DİSK, ''Dört ay önce yapılan seçimde halkın iradesinin tecelli ettiği Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerine yine kayyım atandı. Halkın iradesini yok sayan, seçilmiş yerel yöneticileri ve kurulları işlevsiz kılan bu hukuksuzluk demokrasiye ağır bir darbedir.'' dedi.