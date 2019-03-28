DİSK Başkanı Çerkezoğlu hakkında hapis talebiyle dava

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu oluşturduğu iddiasıyla, 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla dava açıldı.

Evrensel'in haberine göre, Çerkezoğlu'na açılan davanın gerekçesi ise CHP Sapanca İlçe Örgütü'nün 5 Haziran 2016 tarihinde Sapanca'da düzenlediği 'Türkiye Nereye Gidiyor' konulu panelde yaptığı konuşma.

Arzu Çerkezoğlu hakkında 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası istenen davanın ilk duruşması 2 Nisan 2019 Salı günü, saat 09.45'de Sapanca Adliyesi'nde yapılacak.

Çerkezoğlu'nun davasına Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) temsilcileri de katılacak.