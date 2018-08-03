DİSK: Adalet yerini bulmadı, bu dava bitmez

10 Ekim Gar Katliamı davasında çıkan kararla ilgili açıklama yapan DİSK, adaletin yerini bulmadığını çünkü hiçbir kamu görevlisinin hesap vermediğini, mahkeme katliamı insanlığa karşı suç olarak kabul etmediği için bomba yeleklerinde parmak izi bulunan şahısların "zaman aşımı” ile cezasız kalma olasılıklarının doğduğunu vurguladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin DİSK-KESK-TMMOB-TTB'nin 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ni hedef alan ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında kararını açıklamasının ardından DİSK'ten yazılı bir açıklama yapıldı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamasında "dokuz sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılırken, on sanık ise örgüt üyeliğinden ceza aldı ancak adalet yerini bulmadı" denildi.

KATLİAMDAN SONRA OYLARININ YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEYEN SİYASETÇİYE NE DEMEK İSTEDİĞİ SORULMADI

Açıklamada olayda sorumluluğu bulunduğu açık olan hiçbir kamu görevlisinin hesap vermediğine dikkat çekilerek "'Canlı bomba' istihbaratı alıp tertip komitesinden gizleyen, bombacıların adını, sanını, eşkâlini bilip 'patlamadan yakalamayan' kamu görevlileri, bırakın hesap vermeyi, mahkemeye bile çağırılmadı. Adı sanı eşkali belli katillerin Gaziantep'ten Ankara'nın göbeğine gelişleri sorgulanmadı. Katliamdan sonra oylarının yükseldiğini ifade eden siyasetçilere 'ne demek istediği' bile sorulmadı. Güvenliğini almakla yükümlü oldukları bir mitingde gerçekleşen katliam ile ilgili hicap duyup istifa eden tek bir kamu görevlisi bile olmadığı gibi, en hafif ifadeyle 'ihmal' ihtimalini bile yok sayan bir dava sürecinden tabii ki adalet çıkmadı" denildi.

Sanıklar hakkındaki eksik belgelerin başka illerdeki mahkemelerden istenmesi yönünde mağdur avukatlarının yaptığı taleplerin yerine getirilmediği belirtilen açıklamada "Eylemi gerçekleştirilen örgütün şemasını, bağlantılarını, görüştükleri kişileri, örgütün hiyerarşisini ve derin ilişkilerini ortaya çıkarabilecek bilgiler-belgeler istenmeden davanın kapatılmak istenmesi manidardır" ifadesine yer verildi.

'ZAMAN AŞIMI İHTİMALİ DOĞDU'

Mahkemenin bu katliamı insanlığa karşı suç kabul etmediğine ve böylece bomba yeleklerinde parmak izi bulunan şahıslar dahi ilerleyen yıllarda yakalansa "zaman aşımı” ile cezasız kalma olasılıklarının doğduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

'MAHKEME DAVANIN SİYASİ YÖNÜNÜ YOK SAYDI'

"Mahkeme 10 Ekim Ankara katliamının tek başına IŞİD tarafından gerçekleştirdiğine kanaat getirdi. Bu karar ile beraber, katliamın gerçekleştiği günden itibaren, daha cenazeler kaldırılmamışken, hiçbir veriye dayanmadan "kokteyl terör' iddiasını ortaya atan siyasetçilerin, yine en hafif ifadeyle 'soruşturmayı saptırdıkları' kesinleşmiş oldu. Tek başına bu bile hukuki olduğu kadar politik sonuçları olması gereken bir durumdur. Ancak mahkeme, davanın siyasi yönünü kasıtlı olarak, sistematik biçimde yok saymıştır.

Kısacası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 53 celsenin ardından adalet yerini bulmamıştır. Ne bu eylemi yapan örgüt hakkıyla açığa çıkarılmış, ne ilişkilerinin üzerine gidilmiş, ne de kamu görevlilerinin ve ülkeyi yönetenlerin sorumlulukları sorgulanmıştır."

'TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEK'

"Adaletin yerini bulmaması, acımız kadar öfkemizi de büyütmektedir. Evlatlarını, anne babalarını, sevdiklerini yitiren insanların dahi sığmadığı, karar duruşmalarının 'kaçırıldığı' Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki mahkeme salonundan vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmamıştır. Bu adaletsizlikte imzası ve sorumluluğu bulunanlar tarihe bir kara leke olarak geçecektir.

'Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet' olarak ifade ettiğimiz 'emek, barış, demokrasi mücadelesi', aynı zamanda bir adalet mücadelesi olarak devam edecektir. Bu dava burada bitmeyecek, karanlıkta bırakılan tüm noktalar aydınlanana, katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar sürecektir! DİSK bu davanın takipçisi olmaya devam edecektir!"