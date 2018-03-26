Dışişleri'nden Yemen'e kınama

Yemen'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği füze saldırısı, Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Yemen'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği füze saldırısını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart gecesi Yemen'den Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahse konu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir" ifadeleri yer aldı.