Dışişleri'nden Washington Post'a 'Cemil Bayık' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington Post'ta Cemil Bayık'ın makalesinin yayımlanmasıyla ilgili olarak 'bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir' denildi.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesinin PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın makalesine yer vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir” denildi.

Açıklamada, “PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da daha önce yaptığı açıklamada gazeteyi "terör propagandası yapmak ve ABD yasalarını çiğnemek"le suçlamıştı.

Türkiye saatiyle Çarşamba akşamı yayımlanan makale "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlığını taşıyor.

