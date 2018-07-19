Dışişleri'nden 'Trump'ın Türkiye'ye ziyareti' açıklaması: Baştan itibaren çalışmamız var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye olası ziyaretine ilişkin, 'Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. NSU davası bizim beklentilerimizi hiçbir şekilde karşılamadı. Takipçisi olmaya devam edeceğiz" diyen Aksoy, F-35'lerde son duruma ilişkin, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şu anda eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı. Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" diye konuştu. Açıklamada, "PYD terör örgütünün Münbiç'ten çekildiği teyit edildi" ifadeleri de kullanıldı.