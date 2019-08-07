Dışişleri'nden Rusya ile vize muafiyeti açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ile vize muafiyeti sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlanmıştır. Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile vize muafiyeti sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlanmıştır. Rusya Federasyonu tarafından Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize muafiyeti uygulanacaktır. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır. Keza, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yine karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacaktır. Sözkonusu karşılıklı vize serbestisi bugünden itibaren geçerli olacaktır. Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin Anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir. Temennimiz anılan Anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır."