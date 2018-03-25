Dışişleri'nden Lübnan basınındaki 'Afrin' haberlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Afrin Bölgesindeki iki kilisenin bombalandığı yönünde Lübnan basınında yer alan haberler hakkında Suriye Devleti resmi ajansı SANA'yı suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Zeytin Dalı Harekatı" çerçevesinde Afrin bölgesi yakınlarındaki Brat Antik Şehri'nde bulunan Juliana Kilisesi'nin ve Brat Manastırı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatları sırasında bombalandığı ve tahrip edildiği yönündeki haberlere ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Suriye Devleti resmi ajansı SANA'yı suçladığı cevabında şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesi yakınlarındaki Brat Antik Şehri'nde bulunan Juliana Kilisesi'nin ve Brat Manastırı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatları sırasında bombalandığı ve tahrip edildiği yönündeki asılsız haberler, resmi SANA Ajansına atfen dünkü Lübnan basınına yansımıştır. Söz konusu haberler tümüyle gerçek dışıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi’ne ve Brat Manastırı’na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir. Esasen Juliana Kilisesi’nin 2013'te silahlı gruplar tarafından ağır şekilde tahrip edilmiş olduğu açık kaynaklardan da rahatlıkla teyit edilebilecek bir bilgidir."