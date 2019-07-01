Dışişleri'nden Kuzey Kıbrıs'a düşen füzeyle ilgili açıklama

Kuzey Kıbrıs’a düşen füzeyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, olayın Kuzey Kıbrıs makamlarınca BM’nin dikkatine getirildiğini ve Türkiye'nin de bu girişimi desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Kuzey Kıbrıs’ta Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü civarına düşen füzeye ilişkin açıklama yaptı.

Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir" dedi.

Füzenin düşmesiyle meydana gelen patlama ve yangın sonucu mal ve can kaybının yaşanmadığını dile getiren Aksoy, "KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar bugün yaptığı basın toplantısında, düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıklamıştı. Tatar füze parçasının İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada'ya düştüğünün sanıldığını belirtmişti.

Füze parçasının zehirli gaz ya da kimyasal madde içerdiğine dair söylentilerin doğru olmadığını belirten Tatar, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini kaydetmişti.

